В Подмосковье сортируют мусор активнее других регионов РФ

19:40

Из всех регионов России жители Московской области сегодня сортируют мусор наиболее активно — раздельным сбором занимается 41% респондентов агентства Magram Market Research, которое в январе провело опрос об отношении россиян к мусорной реформе http://www.magram.ru/news/garbage.html . Это значительно больше, чем в целом по России, - 26%.

Хуже всего ситуация с сортировкой обстоит в Дальневосточном федеральном округе, где сейчас мусор сортируют лишь 9% жителей. В остальных округах этот показатель составляет от 22% до 30%.

На вопрос, слышали ли респонденты о законе о раздельном сборе мусора, который вступил в силу с 1 январе 2019 года, 44% опрошенных ответили, что они знают о нем без подробностей, хорошо осведомлены - 28%, столько же заявили, что ничего не знают о законе.

Исследование проводилось в январе 2020 года. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует мнение населения всех федеральных округов РФ.

Георгий Соловьев