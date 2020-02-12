В Подмосковье сортируют мусор активнее других регионов РФ
19:40 12.02.2020
Из всех регионов России жители Московской области сегодня сортируют мусор наиболее активно — раздельным сбором занимается 41% респондентов агентства Magram Market Research, которое в январе провело опрос об отношении россиян к мусорной реформе http://www.magram.ru/news/garbage.html . Это значительно больше, чем в целом по России, - 26%.
Хуже всего ситуация с сортировкой обстоит в Дальневосточном федеральном округе, где сейчас мусор сортируют лишь 9% жителей. В остальных округах этот показатель составляет от 22% до 30%.
На вопрос, слышали ли респонденты о законе о раздельном сборе мусора, который вступил в силу с 1 январе 2019 года, 44% опрошенных ответили, что они знают о нем без подробностей, хорошо осведомлены - 28%, столько же заявили, что ничего не знают о законе.
Исследование проводилось в январе 2020 года. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует мнение населения всех федеральных округов РФ.
Георгий Соловьев
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