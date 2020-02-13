Коронавирус замедлил реализацию торговой сделки США и КНР

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса COVID-19. Это подтвердил в среду министр финансов США Стивен Мнучин.

"Разумеется, наше основное внимание приковано к имплементации первой фазы. Как и ожидалось, это в определенной степени замедлилось из-за вируса", - заявил министр, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

Согласно изложенной им информации, ориентировочные сроки перехода ко второму этапу сделки не установлены. "Мы этого не определили", - заявил Мнучин.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы экономический блок американского правительства пока концентрировал внимание на реализации первого этапа сделки. "Президент оставил в силе существенные пошлины [на импортируемые из Китая товары], чтобы у них (властей в Пекине - прим. ТАСС) был стимул готовить вторую фазу. Они (эти пошлины - прим. ТАСС) не будут сокращены, пока мы не достигнем данной цели", - подчеркнул глава Минфина США.

"Хорошая новость заключается в том, что [представитель США на торговых переговорах] посол [Роберт] Лайтхайзер и я [уже] разобрались с целыми главами второй фазы. Мы можем выкатывать их постепенно, это не обязательно должен быть [один] большой взрыв. Мы знаем, чего хотим во второй фазе", - добавил Мнучин.