Через 3-4 месяца могут начаться тесты вакцины против коронавируса на людях - ВОЗ

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом журналистам в среду сообщила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

"В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца", - сказала она.

Шваминатан добавила, что эксперты в рамках глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Она также отметила, что вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев.

Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19, который проводит ВОЗ, проходит в Женеве 11 и 12 февраля. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира.