Через 3-4 месяца могут начаться тесты вакцины против коронавируса на людях - ВОЗ
08:15 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом журналистам в среду сообщила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.
"В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца", - сказала она.
Шваминатан добавила, что эксперты в рамках глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Она также отметила, что вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев.
Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19, который проводит ВОЗ, проходит в Женеве 11 и 12 февраля. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира.
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