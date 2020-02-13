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Гуайдо обвинил Мадуро в исчезновении своего дяди

08:30 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что ответственность за исчезновение его дяди Хуана Хосе Маркеса лежит лично на президенте Николасе Мадуро.

"24 часа с момента исчезновения. Я возлагаю ответственность на тебя, узурпатор Николас Мадуро, и на каждого из твоих приспешников [присутствовавших] в [международном аэропорту] Майкетия за то, что может случиться с Хуаном Хосе Маркесом", - написал в среду Гуайдо в своем "Твиттере".

Политик добавил, что его родственник "честный и смелый человек, который, как никто, знает ценность этой борьбы [за свободу]".

Хуан Хосе Маркес пропал после того, как во вторник вернулся в Венесуэлу.

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