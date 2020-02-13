Facebook заблокировал десятки аккаунтов, связанных, по его мнению, с российской разведкой
09:32 13.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Фейсбук заблокировал десятки аккаунтов, которые в компании связали с российской военной разведкой. В компании утверждали, что они пытались создавать антизападную повестку.
Речь идет о почти 80 аккаунтах, 11 страницах и 29 группах, говорится в заявлении соцсети. Там утверждают, что их владельцы под видом активистов или журналистов связывались с различными политиками и публичными фигурами. Также в заблокированных аккаунтах, согласно заявлению Фейсбука, распространяли информацию о российской операции в Сирии, противоречиях в Крыму и ситуации вокруг крушения малазийского Боинга над Донбассом. Как правило, она шла на русском, украинском и английском языках. В соцсети полагают, что сеть учетных записей координировалась из России, однако администраторы аккаунтов пытались скрыть свою связь друг с другом. В свою очередь, изучавшая их деятельность компания Graphika утверждает, что подписчиков у этих страниц, как правило, было лишь несколько тысяч, однако их публикации ложились в основу новостей местных СМИ. Активность они проявляли, по утверждениям экспертов, примерно три года назад, но некоторые существовали до последнего времени. В Фейсбуке в заключение отметили, что не хотят, чтобы соцсеть использовалась как средство манипулирования.
Это не первый случай, когда Фейсбук удаляет аккаунты, подозревая их в связи с российскими властями. Так, в конце октября прошлого года компания отчиталась о блокировке 150 учетных записей, которых связали с бизнесменом Евгением Пригожиным. Их обвинили во вмешательстве в дела африканских стран. Эхо Москвы
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