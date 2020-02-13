Доктор наук из Новочеркасска получил 7,5 лет строгого режима по обвинению в госизмене

12:00 Источник: Интерфакс

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении доктора наук из Новочеркасска Алексея Темирева, он признан виновным по ст.275 УК РФ ("Госизмена"), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Приговор состоялся 28 января и вступил в законную силу. Суд признал Темирева виновным и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии лишения строгого режима. Также ему назначили 1 год ограничения свободы после отбытия наказания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Темирев не стал обжаловать приговор.

Об аресте Темирева стало известно в конце июля 2018 года, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

А.Темиреву тогда было предъявлено обвинение в госизмене (ст.275 УК РФ). Суть его обвинения не разглашалась в связи с наличием в деле грифа "Секретно". Как считает ФСБ, Темирев передавал за рубеж сведения, составляющие гостайну.

В ходе расследования уголовного дела Темирев виновным себя не признал.