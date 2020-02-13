Путин с огромным уважением относится к украинскому народу - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин всегда с огромным уважением относился к украинскому народу, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу", - отметил Песков, подчеркнув, что российский лидер сам неоднократно об этом говорил.

"К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств на Украине мы не слышали", - добавил пресс-секретарь президента РФ.