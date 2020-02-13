Собянин рассказал о развитии Куркино в рамках программы "Мой район"

16:50

Благоустройство района Куркино в Москве будет продолжено - об этом мэру столицы Сергею Собянину, который оценивал ход выполнения программы «Мой район» в муниципалитете, рассказал глава управы Денис Тараканов. Градоначальник напомнил, что в прошлом году в Куркино было реализовано достаточно много объектов в рамках «Моего района» и изучил планы на нынешний год. Глава управы сообщил, что запланировано благоустройство пяти знаковых объектов и бульварных зон. «Эти бульварные зоны будут делаться силами департамента природопользования. Они были уже в плане, разработаны заранее, согласованы с жителями и советом депутатов. Помимо этого в плановом режиме мы ведем программу благоустройства дворовых территорий», - отметил Тараканов.

В районе уже строится постоянная фестивальная площадка на пересечении улиц Юровская и Соколово-Мещерская и возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. В нынешнем году помимо также планируют оснастить новым медицинским оборудованием поликлинику № 219, а также привести в порядок девять дворов и отремонтировать 67 подъездов многоквартирных домов.