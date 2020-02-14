На голосовании по поправкам в Конституцию не будет международных наблюдателей
09:00 14.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят. Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, для этого нет оснований — общероссийское голосование к избирательным процессам не имеет отношения, это внутренний вопрос. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:05 14.02.2020
- Губернатор Калужской области Артамонов ушел в отставку
- 21:45 13.02.2020
- По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар - СМИ
- 20:00 13.02.2020
- Средний курс доллара в новом макропрогнозе понижен до 63,9 руб.
- 19:45 13.02.2020
- Новые данные о доходах и расходах обозначены в поправках к бюджету РФ
- 19:40 13.02.2020
- Глава Роскосмоса назвал вероятное время подписания контракта с NASA на доставку астронавтов
- 19:30 13.02.2020
- Америка не собирается устраивать гонку ядерных вооружений с Россией и Китаем - Пентагон
- 19:05 13.02.2020
- Кассационный суд рассмотрит приговор по делу активиста Константина Котова
- 18:40 13.02.2020
- Защита информации и данных граждан может быть включена в Конституцию РФ
- 18:35 13.02.2020
- Мэр Собянин обсудил ход реализации программы "Мой район" в Куркине
- 18:20 13.02.2020
- Посол России в Лондоне рассказал, как вручал верительную грамоту королеве Елизавете Второй
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать