На голосовании по поправкам в Конституцию не будет международных наблюдателей

09:00 Источник: Эхо Москвы

Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят. Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, для этого нет оснований — общероссийское голосование к избирательным процессам не имеет отношения, это внутренний вопрос. Эхо Москвы