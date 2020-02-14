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НОВОСТИ

На голосовании по поправкам в Конституцию не будет международных наблюдателей

09:00 14.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят. Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, для этого нет оснований — общероссийское голосование к избирательным процессам не имеет отношения, это внутренний вопрос.  Эхо Москвы

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