Две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом - советник ВОЗ

09:32 Источник: RNS

Две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом COVID-19, считает советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, передает Bloomberg.

По мнению Лонджини, карантины могут замедлить распространение, но у вируса была возможность распространиться в Китае и за его пределами до того, как их ввели.

Специалист подчеркивает, что ситуацию осложняет отсутствие быстрых тестов и легкость распространения вируса.

Подсчеты Лонджини основаны на модели, согласно которой каждый зараженный человек обычно передает болезнь двум-трем другим людям. RNS