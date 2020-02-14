Две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом - советник ВОЗ
09:32 14.02.2020 Источник: RNS
Две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом COVID-19, считает советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, передает Bloomberg.
По мнению Лонджини, карантины могут замедлить распространение, но у вируса была возможность распространиться в Китае и за его пределами до того, как их ввели.
Специалист подчеркивает, что ситуацию осложняет отсутствие быстрых тестов и легкость распространения вируса.
Подсчеты Лонджини основаны на модели, согласно которой каждый зараженный человек обычно передает болезнь двум-трем другим людям. RNS
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