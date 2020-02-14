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Более 40% мужчин считают дискриминацией свой более поздний выход на пенсию - опрос

10:00 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 41% опрошенных мужчин считают дискриминацией то, что они выходят на пенсию на 5 лет позже женщин. Их мнение разделяют 28% женщин, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

"41% мужчин считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны лишь 28% женщин", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что большинство опрошенных все-таки не считают более поздний выход мужчин на пенсию дискриминацией: среди женщин такой позиции придерживается 50% респондентов, среди мужчин - 44%.

Опрос проводился 13 февраля 2020 года среди 1600 женщин и мужчин старше 18 лет по всей территории РФ.

В 2019 году в России начался переходный период повышения пенсионного возраста. Женщины выходили на пенсию с 55,5 лет, мужчины - с 60,5 лет. Следующее повышение произойдет в 2021 году - женщины будут выходить на пенсию с 56,5 года, мужчины - с 61,5. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

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