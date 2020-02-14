Один из пострадавших на свердловском заводе "Русский хром" скончался
12:00 14.02.2020 Источник: Интерфакс
Мужчина, получивший в минувший четверг сильные ожоги при замыкании трансформатора на заводе "Русский хром 1915" в Первоуральске (Свердловская область), умер утром в пятницу, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городской больницы Первоуральска.
"(Сегодня - ИФ) в 6:00 (04:00 мск) мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.
По его словам, женщина, которая после происшествия также была доставлена с ожогами в первоуральскую больницу, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
В таком же состоянии и другая пострадавшая на заводе женщина. В четверг она была отправлена в ожоговый центр больницы N40 Екатеринбурга.
"Крайне тяжелое состояние. 70% ожогов", - сообщили агентству в пресс-службе медучреждения, отвечая на вопрос о самочувствии пациентки.
В пресс-службе регионального управления СКР агентству сообщили, что решается вопрос о переквалификации статьи уголовного дела на более тяжкую - ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщалось, 13 февраля в цехе пароснабжения АО "Русский хром" в Первоуральске при переключении с основного электроснабжения на резервное произошло замыкание в трансформаторе. Три человека (мужчина и две женщины) получили сильные ожоги, их госпитализировали. Потом одного из пострадавших доставили вертолетом санитарной авиации в больницу N40 Екатеринбурга.
НОВОСТИ
- 12:05 14.02.2020
- США "бросили" Киев в 2014 году - Турчинов
- 11:32 14.02.2020
- ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
- 11:20 14.02.2020
- Совет французской Академии киноискусств ушел в отставку из-за скандала с Полански
- 11:05 14.02.2020
- От коронавируса в Китае скончались почти 1400 человек
- 11:00 14.02.2020
- Путин издал указ об увековечении памяти Лужкова
- 10:55 14.02.2020
- МКБ увеличит объем финансирования компаний из СНГ
- 10:32 14.02.2020
- Под Хабаровском под лед провалились два автомобиля с рыбаками
- 10:20 14.02.2020
- По подозрению в убийстве жены задержали экс-прокурора Северной Осетии
- 10:05 14.02.2020
- Сирийские средства ПВО отразили ракетные удары по Дамаску - SANA
- 10:00 14.02.2020
- Более 40% мужчин считают дискриминацией свой более поздний выход на пенсию - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать