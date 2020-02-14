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Один из пострадавших на свердловском заводе "Русский хром" скончался

12:00 14.02.2020 Источник: Интерфакс

Мужчина, получивший в минувший четверг сильные ожоги при замыкании трансформатора на заводе "Русский хром 1915" в Первоуральске (Свердловская область), умер утром в пятницу, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городской больницы Первоуральска.

"(Сегодня - ИФ) в 6:00 (04:00 мск) мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина, которая после происшествия также была доставлена с ожогами в первоуральскую больницу, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В таком же состоянии и другая пострадавшая на заводе женщина. В четверг она была отправлена в ожоговый центр больницы N40 Екатеринбурга.

"Крайне тяжелое состояние. 70% ожогов", - сообщили агентству в пресс-службе медучреждения, отвечая на вопрос о самочувствии пациентки.

В пресс-службе регионального управления СКР агентству сообщили, что решается вопрос о переквалификации статьи уголовного дела на более тяжкую - ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось, 13 февраля в цехе пароснабжения АО "Русский хром" в Первоуральске при переключении с основного электроснабжения на резервное произошло замыкание в трансформаторе. Три человека (мужчина и две женщины) получили сильные ожоги, их госпитализировали. Потом одного из пострадавших доставили вертолетом санитарной авиации в больницу N40 Екатеринбурга.

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