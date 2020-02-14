Путин возложил на ЦИК организацию проведения голосования по поправкам в конституцию
13:00 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым возложил на ЦИК РФ организацию подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в РФ, внедрение, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции, в соответствии с подпунктом "в" пункта 9 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - говорится в документе.
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