С находящегося на карантине круизного лайнера эвакуировали первую группу пожилых людей - Япония
13:05 14.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Японии с находящегося на карантине круизного лайнера эвакуировали первую группу пожилых людей. Это 10 человек старше 80-ти лет.
Между тем, японские власти планируют принять дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране. Об этом заявил премьер Синдзо Абэ, комментируя сообщения о первом летальном исходе в стране от заболевания, вызванного вирусом. Эхо Москвы
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