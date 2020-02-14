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НОВОСТИ

С находящегося на карантине круизного лайнера эвакуировали первую группу пожилых людей - Япония

13:05 14.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Японии с находящегося на карантине круизного лайнера эвакуировали первую группу пожилых людей. Это 10 человек старше 80-ти лет.

Между тем, японские власти планируют принять дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса в стране. Об этом заявил премьер Синдзо Абэ, комментируя сообщения о первом летальном исходе в стране от заболевания, вызванного вирусом.  Эхо Москвы

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