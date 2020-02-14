0
0
0
НОВОСТИ

Путин назначил помощников зампреда СБ РФ

13:32 14.02.2020 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин назначил пресс-секретаря экс-премьера РФ Дмитрия Медведева Олега Осипова помощником заместителя председателя Совбеза РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в январе Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза.

Другими указами президента Михаил Тринога и Сергей Соболев также назначены помощниками заместителя председателя Совбеза РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 14.02.2020
Сирийские средства ПВО отразили ракетные удары по Дамаску - SANA
0
60
21:45 13.02.2020
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар - СМИ
0
120
11:20 13.02.2020
Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
0
125
09:00 13.02.2020
Россия и Китай представляют для США серьезную угрозу на территории Африки - Пентагон
0
156
22:35 12.02.2020
Американские солдаты застрелили 14-летнего мальчика в Сирии - Минобороны РФ
0
140
21:30 12.02.2020
Генсек НАТО выразил Турции поддержку, независимо от ситуации в Идлибе
0
138
19:35 12.02.2020
Турция поместила на границе с Идлибом реактивные системы залпового огня - СМИ
0
144
18:17 12.02.2020
Информация о «нападении российских военных на мирных жителей» в Идлибе не соответствуют реальности - Минобороны
0
136
16:32 12.02.2020
В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
0
159
12:05 12.02.2020
Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган
0
142

Возврат к списку