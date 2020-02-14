В Амстердаме запрещают групповые туры по кварталу красных фонарей

14:32 Источник: Эхо Москвы

Власти Амстердама с 1-го апреля запрещают групповые туры по кварталу красных фонарей. К работницам секс-индустрии нельзя относиться как к туристической достопримечательности, — сказал заместитель главы города Виктор Эверхардт.

Сейчас по данному району проходит более 100 групп ежедневно. Исследования показали, что это доставляет различные неудобства местным жителям и предпринимателям. Кроме того, поступают жалобы и от самих работниц секс-индустрии, которых регулярно оскорбляют и фотографируют без их согласия. Эхо Москвы