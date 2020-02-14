Арашукова и Абызова поместили в одну камеру в СИЗО - СМИ
15:32 14.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Рауфа Арашукова и Михаила Абызова поместили в одну камеру в СИЗО. Об этом написала в Facebook член ОНК Москвы Марина Литвинович.
«В "Лефортове" видели Рауфа Арашукова. Его тоже долго перемещали из камеры в камеру и вот, наконец, у него хороший сосед, которым он доволен, — Михаил Абызов. Им есть о чём поговорить.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прошлого года. Его подозревают в заказных убийствах. Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов был задержан в мае. По данным СКР, в период с 2011 по 2014 год он создал и возглавил преступное сообщество, обманул акционеров двух энергетических компаний и вместе с пятью подельниками похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей. Говорит Москва
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