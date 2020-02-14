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Окончательной позиции по поводу закрепления в Конституции тезиса о победе СССР в ВОВ президент не формулировал - Песков

16:32 14.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент не формулировал окончательной позиции по поводу закрепления в Конституции тезиса о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, это будет обсуждаться с рабочей группой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Никакой окончательной позиции президент не формулировал. Президент говорил, что многие предложения заслуживают внимания, однако, какие из них могут быть реализованы в виде поправок в Конституцию, а какие могут быть реализованы в другом виде – это предстоит решить в процессе продолжающейся работы» – сказал он.

Ранее на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции президент Путин назвал хорошей идеей предложение прописать в основном законе положение о победе СССР во Второй мировой войне, но предложил обдумать этот вопрос.

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