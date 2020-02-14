Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть - Лукашенко

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть. Об этом он сказал пятницу в ходе поездки в Светлогорск (Гомельская область).

Как пишет агентство БелТА, президент подчеркнул, что Белоруссия "не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене". "Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний", - заявил он.