Признан виновным в допинге и лишен олимпийского золото российский биатлонист Устюгов
11:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.
Результаты Евгения Устюгова, показанные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий - аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете.
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