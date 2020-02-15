Признан виновным в допинге и лишен олимпийского золото российский биатлонист Устюгов

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Результаты Евгения Устюгова, показанные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий - аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете.