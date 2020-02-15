Если "Талибан" нарушат условия сделки, США окажут военную поддержку Афганистану - СМИ

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США будут готовы оказать военную поддержку Афганистану в случае, если представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарушат условия сделки по политическому урегулированию. В этом, как сообщает в субботу телекомпания Си-эн-эн, представители американской делегации заверили президента Афганистана Ашрафа Гани на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы гарантируем вам, что в случае нарушения ["Талибаном" условий договоренностей] США будут обладать достаточной огневой мощью, чтобы уничтожить их", - приводит телекомпания слова представителей американской делегации. Они заверили Гани в поддержке со стороны Вашингтона и заявили, что США "всегда будут с Афганистаном".

Источник телекомпании из числа представителей Афганистана указал, что американская сторона не намерена полностью выводить войска из страны, но готова "дать шанс политическому урегулированию". По его словам, представители США уведомили афганского президента о том, что в случае, "если "Талибан" не будет следовать [условиям сделки], мы (США - прим. ТАСС) сочтем это ее срывом и, возможно, увеличим число наших войск".