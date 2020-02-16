По факту нападения на прихожан в храме возбуждено уголовное дело

14:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве в отношении подозреваемого, напавшего на людей в храме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство") и статьей 116 УК РФ ("Побои")", - сказала она.

В воскресенье утром в храм на Бакунинской улице (храм Святителя Николая) зашел мужчина и ранил ножом двух человек, пострадавшими оказались помощники настоятеля. По предварительным данным, напавший находился в неадекватном состоянии, в Москву он приехал из Липецкой области.



