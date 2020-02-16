Глава МИД ФРГ сказал, что ждет нарушителей запрета поставки оружия в Ливию
14:45 16.02.2020 Источник: Интерфакс
Страны, нарушающие ливийское оружейное эмбарго, не останутся безнаказанными, для этого может быть задействован механизм санкций ООН, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы напомнили всем заинтересованным сторонам, что слова, сказанные в Берлине, должны сопровождаться делами, особенно после того, как совет безопасности ООН принял соответствующую резолюцию. Есть различные механизмы, в том числе комитет по санкциям ООН", - сказал Маас в воскресенье на пресс-конференции по итогам встречи по Ливии.
"Но важнее всего обеспечить прозрачность, чтобы те, кто намерен продолжать нарушать эмбарго, знали, что их обнаружат и их имена будут преданы гласности", - добавил немецкий дипломат.
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