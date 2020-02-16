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НОВОСТИ

НАТО развивает партнерство с Кувейтом и Иорданией

18:47 16.02.2020 Источник: НГ-Online

«Мы ценим партнерство с государствами Персидского залива, - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны альянса в Брюсселе 12-13 февраля. – В Кувейте НАТО создан новый региональный центр, Кувейт поддерживает тесное партнерство с Североатлантическим союзом».

Другим важным партнером НАТО в ближневосточном регионе, по словам Йенса Столтенберга, является Иордания: «Мы все (страны НАТО – «НГ») работаем с Иорданией в таких сферах, как силы спецопераций, разведка и др. Иордания очень близкий партнер НАТО и партнер по международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ)».

Важность сотрудничества с Амманом отметила и постоянный представитель США при Североатлантическом союзе посол Кей Бейли Хатчинсон. «Иордания с нашей помощью сделала большую работу и в плане проблемы беженцев, и в плане обмена информацией», - подчеркнула американский дипломат на полях министерской встречи глав оборонных ведомств НАТО. По словам Кей Бейли Хатчинсон, США и НАТО оказывали и будут оказывать поддержку Иордании в создании на территории этой страны базы по противодействию терроризму.

Андрей Серенко

Брюссель

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