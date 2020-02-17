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СМИ узнали, какой результат хотели бы получить власти на голосовании по Конституции

07:36 17.02.2020 Источник: РБК

Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования, — явка 60%, результат «за» — 70%, сообщили два участника семинара РБК.

Напрямую задача обеспечить такой результат не ставилась, но говорилось, что эти показатели были бы идеальными; в целом регионы ориентировали на явку 50–55%, добавил еще один участник мероприятия.

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