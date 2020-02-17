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Опубликован официальный слоган Олимпиады в Токио

08:55 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении оргкомитета.

Официальным слоганом Игр стала фраза United by emotion ("Объединенные одним чувством"). "Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. И оргкомитет "Токио-2020" решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр", - отметили организаторы.

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