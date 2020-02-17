The Times "обнаружила" российских разведчиков у берегов Ирландии

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times. По данным издания, в Ирландии могли работать представители главного разведывательного управления Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ).

The Times со ссылкой на источники пишет, что российские разведчики якобы могли искать слабые места кабеля и изучали инфраструктуру порта в Дублине. Издание напоминает, что в 2015 году военные США уже говорили, что российские подлодки изучают местонахождение кабелей в Атлантическом океане. Коммерсантъ