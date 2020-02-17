Facebook регистрирует все больше попыток повлиять на выборы не из-за рубежа, а внутри стран - Цукерберг

10:20 Источник: Эхо Москвы

Фейсбук регистрирует все больше попыток повлиять на выборы не из-за рубежа, а внутри стран. Об этом сказал глава социальной сети Марк Цукерберг, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене. Он подчеркнул, что за последние годы подобные попытки стали более сложными, поэтому компания принимает масштабные защитные меры.

В качестве примера он привел системы, эффективно вычисляющие фейковые аккаунты. По словам Цукерберга, ежедневно удается заблокировать порядка миллиона таких страниц. Эхо Москвы

