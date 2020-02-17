Немецкий писатель предлагает больше говорить о вкладе СССР в Великую Победу

11:56

В рамках проекта телеканала RT #ПочтаПобеды (рассказывает о ветеранах и помогает передать им письма и пожелания) в редакцию пришло письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, с благодарностью нашему народу за освобождение Европы от нацизма.

«Наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», — написал Вольф фон Фихтенберг.

Проект #ПочтаПобеды стартовал в начале февраля, редакция принимает письма граждан, которые потом будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны.