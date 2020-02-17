Суд Петербурга постановил принудительно изолировать сбежавшую из карантина пациентку
13:05 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую Аллу Ильину под медицинское наблюдение, передает корр. ТАСС.
"Суд решил административный иск удовлетворить. Ильину Аллу Анатольевну принудительно поместить под медицинское наблюдение", - сказала судья Ольга Тарасова.
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