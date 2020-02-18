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НОВОСТИ

Большинство россиян считают себя добрыми людьми - опрос

12:05 18.02.2020

Три четверти наших соотечественников (76%) считают себя добрыми с разной степенью уверенности. Чаще так считают женщины (82%), а также молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35-44 лет (81%), говорится в исследовании ВЦИОМ.

При этом 72% россиян считают, что нельзя отнести к добрым людям тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, а не к остальным людям.

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