Решение о взыскании с РФ $50 млрд по делу ЮКОСа будет обжаловано - Минюст
13:05 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение апелляционного суда Гааги, взыскавшего во вторник с России 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа, будет обжаловано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
Во вторник апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, которое обязывало Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК ЮКОС 50 млрд долларов в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба.
"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - заявили в Минюсте.
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