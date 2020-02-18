Решение о взыскании с РФ $50 млрд по делу ЮКОСа будет обжаловано - Минюст

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение апелляционного суда Гааги, взыскавшего во вторник с России 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа, будет обжаловано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

Во вторник апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, которое обязывало Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК ЮКОС 50 млрд долларов в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба.

"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - заявили в Минюсте.