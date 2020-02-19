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Сертификат на маткапитал можно будет получить уже при выписке из роддома - Силуанов

09:05 19.02.2020 Источник: RNS

Сертификат на материнский капитал можно будет получить при выписке из роддома, в том числе по электронной почте, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

«Мы предлагаем, и будет внесена новация, которая упрощает значительно получение свидетельства о материнском капитале. Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом. И данные, которые мама заполняет при поступлении в родильный дом, они будут направляться в соответствующие службы и уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своем мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде», - сказал он.  RNS

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