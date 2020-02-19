США поставляют оружие сирийским боевикам - МО РФ
10:05 19.02.2020 Источник: RNS
Командование американских войск в Сирии снабжает сирийских боевиков оружием, которое впоследствии применяется против турецких военных и мирных граждан. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
По словам Журавлева, США активно «насыщают» территорию Заевфратья оружием и боеприпасами.
«Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан», — заявил он.
По приведенным им данным, с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и более 300 грузовиков с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами. RNS
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