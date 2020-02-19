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Эрдоган заявил, что новая военная операция Турции в Идлибе является вопросом времени

13:00 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что новая военная операция ВС республики в сирийском Идлибе является лишь вопросом времени.

"Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима [президента Сирии Башара Асада]", - сказал турецкий лидер, выступая перед сопартийцами в парламенте.

По словам Эрдогана, "несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, Турция и РФ все еще далеки от достижения соглашения" по этой теме. Он также выразил мнение, что прошедшие в Анкаре и Москве переговоры "на данный момент не принесли желаемых результатов".

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