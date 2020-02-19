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Франция перестанет принимать иностранных имамов для службы в мечетях

15:32 19.02.2020 Источник: Интерфакс

Французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил в среду, что Франция прекратит с 2024 года принимать у себя "командированных имамов" из других стран.

"Мы работаем над тем, чтобы прекратить прием командированных имамов в 2024 году", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

"Я сообщил странам, откуда они приезжают, - Марокко, Турции и Алжиру - что в 2024 году это закончится", - отметил Кастанер.

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