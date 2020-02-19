С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 6%

16:12 Источник: Эхо Москвы

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии на 6%. Это коснется более 3 миллионов граждан, — сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Получатели социальных пенсий – это самая малочисленная группа пенсионеров в России. Это те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Эхо Москвы