С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 6%
16:12 19.02.2020 Источник: Эхо Москвы
С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии на 6%. Это коснется более 3 миллионов граждан, — сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Получатели социальных пенсий – это самая малочисленная группа пенсионеров в России. Это те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Эхо Москвы
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