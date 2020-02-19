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Старейшая мечеть Екатеринбурга находится под угрозой сноса

17:20 19.02.2020

В Екатеринбурге под угрозой снова находится старейшая в городе мечеть «Маулид». Об этом сообщает свердловское духовное управление мусульман.

Дело в том, что мусульмане выкупили частный дом на переулке Воронежский №34 в 1982 году. Это было сделано с разрешения облисполкома Бориса Ельцина. Позже религиозная община получила земельный участок в 0,1 га за счет земель фактического использования. Тогда же было разрешено строительство минарета и молитвенного дома. В итоге здание перестроили, однако документы на владение землей так и не были получены. 

Позже из-за конфликтов между руководителями мусульман, часть документов на мечеть была утеряна. В 2019 году государственная регистрация прав на земельный участок была приостановлена из-за отсутствия документов на землю.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация – земельный участок не могут узаконить из-за наличия на нем здания мечети, а здание не регистрируют из-за отсутствия прав на земельный участок», – рассказали в управлении мусульман.  fedpress.ru

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