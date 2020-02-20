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НОВОСТИ

Военные России и США продолжают тесные контакты по Сирии - ЦКВС США

07:45 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжают тесно сотрудничать с Россией в Сирии по линии предотвращения инцидентов. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

"Мы продолжаем тесно взаимодействовать с Россией по линии предотвращения инцидентов <...> для урегулирования напряженности, предотвращения разногласий, - сказал он, отвечая на вопрос, были ли в последнее время инциденты между Россией и США. - Мы продолжаем работать на ежедневной основе". Американские и российские военные продолжают тесные контакты по СирииПо словам Урбана, все контакты проходят на профессиональной основе.

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