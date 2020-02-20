Двое пожилых пассажиров Diamond Princess умерли, у них был ранее обнаружен коронавирус

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. В настоящее время их национальность не уточняется.

Граждан РФ нет среди жертв коронавируса на круизном судне Diamond Princess. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

