Двое пожилых пассажиров Diamond Princess умерли, у них был ранее обнаружен коронавирус
08:15 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. В настоящее время их национальность не уточняется.
Граждан РФ нет среди жертв коронавируса на круизном судне Diamond Princess. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.
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