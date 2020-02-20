Расширение программы маткапитала потребует дополнительно 500 млрд рублей
13:20 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Расширение программы материнского капитала потребует дополнительно 500 миллиардов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Минтруда.
Сегодня Госдума должна рассмотреть в окончательном третьем чтении проект соответствующего законопроекта. Эхо Москвы
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