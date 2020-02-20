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ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе

17:41 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам в зоне деэскалации в Идлибе, прорвавшимся в результате атаки вглубь сирийской территории. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

20 февраля террористы предприняли несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийской армии в направлении Кминас - Найраб. "Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии", - сообщили в Центре.

"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Ими уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что при турецком обстреле были ранены четверо сирийских солдат. После того как по линии деконфликтинга до турецкой стороны было доведено, что факт стрельбы ее артиллерии вскрыт российской стороной, огонь с их позиций прекратился.

В сообщении отмечается, что ранее уже фиксировались случаи поддержки боевиков Вооруженными силами Турции и призвали турецкую сторону воздержаться от передачи им вооружения и дальнейшей поддержки во избежание инцидентов.


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