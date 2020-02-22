Саудовская Аравия может разорвать соглашение по нефтедобыче ОПЕК+ с РФ - WSJ
08:50 22.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Саудовская Аравия рассматривает возможность разорвать соглашение в сфере нефтедобычи ОПЕК+ с Россией, так как вспышка коронавируса в Китае оказывает влияние на спрос нефти, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, на которые в сумме приходится более половины производственных мощностей ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры для обсуждения возможного совместного сокращения добычи в объеме до 300 тыс. баррелей в сутки. Согласно одному из рассматриваемых сценариев, страны Персидского залива сократят добычу без координации с группой из десяти стран, не входящих в ОПЕК, во главе с Россией.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман назвал сообщения СМИ о намерении выйти из соглашений ОПЕК+ «абсурдом и абсолютным нонсенсом», передает Reuters. Коммерсантъ
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