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Россия пытается поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса - WP

09:30 22.02.2020 Источник: Интерфакс

Официальные представители в США заявили, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы президент Дональд Трамп и американские законодатели.

Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Сам Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".

Он отметил: "В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина своим другом. Он самодержавный тиран, который пытается разрушить демократию и подавить инакомыслие в России".

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