Россия пытается поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса - WP
09:30 22.02.2020 Источник: Интерфакс
Официальные представители в США заявили, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы президент Дональд Трамп и американские законодатели.
Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.
Сам Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".
Он отметил: "В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина своим другом. Он самодержавный тиран, который пытается разрушить демократию и подавить инакомыслие в России".
НОВОСТИ
- 10:30 22.02.2020
- США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
- 10:00 22.02.2020
- Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с "черным небом"
- 09:00 22.02.2020
- Число заразившихся коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек
- 08:50 22.02.2020
- Саудовская Аравия может разорвать соглашение по нефтедобыче ОПЕК+ с РФ - WSJ
- 08:40 22.02.2020
- Украинцев предупредили о снижении уровня пенсионного обеспечения
- 08:30 22.02.2020
- "Дыра" в доходах после выхода Британии помешала ЕС согласовать бюджет
- 22:45 21.02.2020
- Генсек ООН предупредил, что столкновения в Идлибе угрожают мирным жителям и беженцам
- 22:15 21.02.2020
- В Брюсселе возобновился экстренный саммит ЕС по бюджету на 2021-2027 годы
- 21:45 21.02.2020
- Первую годовщину протестов в Алжире отметили мирными маршами и манифестами
- 21:15 21.02.2020
- Главы Франции, ФРГ и Турции обсудили ситуацию в Сирии и отметили необходимость участия РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать