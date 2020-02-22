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НОВОСТИ

Марионетка Путина вновь принимает российскую помощь - Клинтон

12:00 22.02.2020 Источник: Газета.Ru

Кандидат Демократической партии США на президентских выбора 2016 года Хиллари Клинтон назвала действующего главу государства Дональда Трампа марионеткой президента России Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Клинтон заявила, что Трамп «вновь принимает российскую помощь», без которой не сможет одержать победу на выборах в 2020 году.

Ранее газета The New York Times сообщала о намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост. Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы дезинформацией.  Газета.Ru

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