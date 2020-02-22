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НОВОСТИ

HBO снимет новый эпизод сериала "Друзья"

12:30 22.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Все основные актеры из сериала «Друзья» спустя 15 лет после его окончания снимутся в новом эпизоде. Он будет транслироваться на новом стриминговом сервисе HBO Max, который начнет работать в мае этого года.

Об этом официально сообщили в корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Сериал «Друзья» выходил в эфир в 1994-2004 годы.  Эхо Москвы

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