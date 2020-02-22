Представление о массовом алкоголизме русской деревни начала XX века сильно преувеличено - исследование

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Липецкого педагогического университета (ЛГПУ) пришли к выводу, что представление о массовом алкоголизме русской деревни начала XX века сильно преувеличено. В России сейчас пьют на четверть больше, а в 1990-х годах объемы потребления алкоголя были выше вдвое, рассказал ТАСС доцент кафедры отечественной и общей истории ЛГПУ Иван Шевченко.

"В начале XX крестьянское население в России было подавляющим - более 70%, но масштабы потребления алкоголя в русской деревне сильно преувеличены в массовом сознании. Потребление было менее 8 литров в год на душу населения в селе, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, не так губительно для организма. Население не пребывало в пьянстве до революции, а вот в советское время потребление было больше <...> и к 1990-м годам выросло колоссально - минимум до 16 литров на человека", - рассказал Шевченко.

Он сказал, что рост потребления алкоголя в русской деревне отмечен после коллективизации. "Начало 1990 годов было так же социально не благополучным временем, потребление алкоголя росло, а сейчас - снизилось, примерно до 10 литров на человека в год из-за тихой антиалкогольной компании последнего десятилетия. "Сухого закона" не было, но путем снижения времени продажи алкоголя, увеличения возраста для его покупки, изменения психологии людей, произошло снижение", - пояснил он.

По словам Шевченко, в течение двух лет на президентский грант для молодых ученых он работал над проектом "Представительные учреждения России начала XX века в борьбе за народную трезвость", используя документы Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. "В России в начале XX века разрабатывались антиалкогольные меры - власть предлагала их аккуратно, в том числе временные ограничения, запрет продажи несовершеннолетним, закрытие продаж в праздники и выходные, использование наклеек с предупреждение о вреде алкоголя", - добавил ученый.

Сейчас Шевченко изучает период "сухого закона" в России в 1914-1925 годах, совпавший с Первой Мировой войной, революциями, гражданской войной, военным коммунизмом и так далее. "Время потрясений провоцировало людей искать способы снятия напряжения. Так, бюджет России накануне Первой Мировой войны примерно на четверть состоял из доходов от продажи алкоголя. Фактически Россия сидела тогда на "алкогольной игле". Возможно, не случайно два "сухих закона" России - первый введен Николаем II в начале Первой Мировой войны года с 1914 года, а второй Михаилом Горбачевым с 1985 года - совпали с падением монархии и с распадом Советского Союза", - сказал он.