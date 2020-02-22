Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, Расул Мислаев, "являясь сторонником радикального ислама, в 2013 году выехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне ИГ".

Накануне в сопровождении конвоя ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России он был экстрадирован в РФ.