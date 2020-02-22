Логинов заявил, что задумался об окончании карьеры биатлониста из-за постоянных нападок
19:30 22.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок. Об этом он рассказал журналистам после завершения мужской эстафеты на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
В субботу российская команда заняла четвертое место в эстафете, Логинов бежал на последнем, четвертом этапе. Утром итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.
"Сейчас я уже ничему не удивляюсь, - сказал Логинов. - Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней".
"Пусть проверяют, я никогда не скрывался, пусть меня хоть каждый день проверяют, только зачем надо было сегодня отнимать телефон? Для меня это самая больная тема. Я не могу пообщаться ни с семьей, ни с близкими. Я даже в системе ADAMS не могу заполнить информацию о своем местоположении", - добавил он, отметив, что не знает, когда полиция вернет ему телефон и ноутбук.
В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг- пробы, в 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. После его возвращения в спорт после дисквалификации в его адрес нелицеприятно высказывались многие ведущие биатлонисты, в частности француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон.
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