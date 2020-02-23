Если бы Россия и Украина поладили, было бы замечательно для всего мира -Трамп

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.

В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях. "Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они <...> поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп перед вылетом в Индию. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.